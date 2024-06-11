Шарль Леклер опубликовал первый пост после схода на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему своего выступления на Гран-при Канады.

«Уикенд в Канаде сложился неудачно. Определённые проблемы с силовым агрегатом в начале гонки вынудили сойти с заезда. Но это часть автоспорта, и я уверен, что мы вернёмся сильнее», — написал Леклер.

Напомним, товарищ Леклера по команде Карлос Сайнс также сошёл с гонки — после столкновения с пилотом «Уильямса» Александером Албоном.

В настоящий момент Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 138 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида: