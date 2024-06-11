«Получилось круто». Макс Ферстаппен показал шлем на ближайшие европейские Гран-при

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем на ближайшие Гран-при, которые состоятся в Европе. Соответствующий пост гонщик разместил на своей странице в социальных сетях.

«Мой новый шлем, и он определённо много значит для меня. Мне кажется, что он выглядит действительно красиво. Всё дело в расцветке. Это также дань уважения фанатам, поддержку которых я постоянно получаю. На заднем плане шлема их можно увидеть. В Европе есть несколько особенных гонок, на которых меня поддерживает оранжевая армия. Так что именно там я буду в этом шлеме. Думаю, получилось действительно круто. Надеюсь, вам тоже понравится», — сказал Ферстаппен.

Фото: https://www.verstappen.com/

Фото: https://www.verstappen.com/

Ближайший этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится с 21 по 23 июня.

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