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В ЮАР создали бронированный Volkswagen Golf, который выдерживает выстрел АК-47

В ЮАР создали бронированный Volkswagen Golf, который выдерживает выстрел АК-47
SVI AK47 Golf 8 GTI
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Компания SVI Engineering из Южно-Африканской Республики представила автомобиль SVI AK47 Golf 8 GTI — бронированный Volkswagen Golf, способный выдержать выстрел из АК-47.

SVI AK47 Golf 8 GTI

SVI AK47 Golf 8 GTI

Фото: SVI Engineering

Кузов автомобиля выполнен из бронированной стали толщиной 3,5 мм. Кроме того, в автомобиле используется лёгкое пуленепробиваемое стекло. Открывается лишь окно со стороны водителя — при этом лишь наполовину. Бронёй защищены двери, стойки и крыша автомобиля, а также крылья и отсек двигателя.

SVI AK47 Golf 8 GTI

SVI AK47 Golf 8 GTI

Фото: SVI Engineering

Бронирование автомобиля привело к тому, что его масса выросла на 340 килограммов. Какой динамикой обладает SVI AK47 Golf 8 GTI, не сообщается.

В SVI отмечают, что могут установить такой комплект бронирования не только на Golf GTI, но также на Golf R.

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