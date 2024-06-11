Брандл назвал серьёзную ошибку в карьере Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл высказал мнение о карьере гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо, у которого ранее произошёл конфликт с чемпион Формулы-1 1997 года Жаком Вильнёвом.

«Я испытываю глубочайшее уважение ко всем гонщикам Формулы-1, в том числе к Даниэлю и Жаку, потому что знаю, как тяжело управлять такими грозными автомобилями. Риккардо выиграл восемь Гран-при, включая выдающуюся победу в Монако, завоевал 32 подиума и регулярно демонстрировал талант мирового уровня.

Но эти результаты были довольно давно, и я бы хотел, чтобы он не покидал «Ред Булл» в конце 2018 года. Это было эмоциональное и ошибочное решение. Он никогда, похоже, не будет прежним гонщиком. Даниэль всё ещё обладает скоростью и гоночным мастерством, но что-то на психологическом уровне останавливает его. Это может стоить ему дальнейших возможностей и нахождения в Формуле-1», — приводит слова Брандла Crash.net.

Ранее Жак Вильнёв высказал мнение, что Даниэлю Риккардо пора покинуть «Королевские гонки» на фоне слабых результатов в последних сезонах. После этого австралиец позволил себе ряд грубых высказываний в адрес Жака.