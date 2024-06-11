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Гасли объяснил, почему Окон должен был пропустить его в конце гонки

Гасли объяснил, почему Окон должен был пропустить его в конце гонки
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Гонщик «Альпин» Пьер Гасли попытался найти положительные стороны Гран-при Канады, несмотря на нежелание своего сокомандника Эстебана Окона пропустить его вперёд.

«Во-первых, я думаю, что главной новостью должно быть то, что оба болида набрали очки. Если посмотреть на все симуляции, ни одна из них не выглядела достижимой. Так что, безусловно, это очень позитивный день для команды.

В конце цель была совершенно ясна. Я был быстрее на жёстких шинах к концу гонки, и я был прямо позади Риккардо. Как только Даниэль обогнал Окона, нужно было, чтобы Эстебан меня пропустил, и на последних четырёх кругах я бы попытался обогнать Риккардо с DRS. На это потребовалось немного больше времени, чем хотелось, но, честно говоря, это не так уж важно», — приводит слова Гасли RacingNews365.

Напомним, гонщики «Альпин» заняли девятое и 10-е место на Гран-при Канады. Теперь в общем зачёте у команды в активе пять очков.

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