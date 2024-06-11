Зак Браун раскритиковал «Ред Булл» за токсичную атмосферу

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал внутреннюю обстановку в команде «Ред Булл».

«В «Ред Булл» сейчас довольно токсичная атмосфера. И это только начало. Уход Ньюи — важное событие. Думаю, что многие сотрудники «Ред Булл» начинали работу с ним. Я уже упоминал, что резюме начали расходиться. Такое происходит постоянно, но сейчас уровень дискомфорта повысился. Я также думаю, что в будущем им будет сложнее работать со спонсорами, потому что те тщательнее проверяют, с чем они хотят ассоциироваться. Это усложняет ситуацию.

Как я уже говорил, «Ред Булл» — невероятная команда, просто по моим наблюдениям, они уже не так сильны, как раньше. Если посмотреть, у кого сейчас лучше видимости и динамика, то это «Феррари» и «Макларен». Однако всё может быстро измениться, поэтому мы не должны расслабляться», — приводит слова Брауна RacingNews365.

Ранее гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне и признал, что сейчас они испытывают трудности. Серхио Перес за последние три этапа набрал четыре очка и дважды сошёл с гонки.