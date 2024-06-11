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Blick: «Кик-Заубер» явно не собирается продлевать контракт с Чжоу

Blick: «Кик-Заубер» явно не собирается продлевать контракт с Чжоу
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Швейцарское издание Blick сообщает, что команда «Кик-Заубер» определённо не собирается продлевать контракт с Гуаньюем Чжоу, который регулярно уступает своему напарнику Валттери Боттасу.

Вместе с тем вероятность продления соглашения с самим Боттасом тоже невелика. В паддоке ходят слухи, что уже на этой неделе может быть объявлено о контракте Карлоса Сайнса с «Уильямсом», и если это произойдёт, то проект «Ауди»/«Кик-Заубер» будет выбирать в напарники подписавшему ранее с ними контракт Нико Хюлькенбергу между нынешним пилотом «Альпин» Пьером Гасли и чемпионом Формулы-2 2022 года бразильцем Фелипе Друговичем.

Есть и вероятность переговоров с Лиамом Лоусоном, который может расторгнуть контракт с «Ред Булл», если не получит место боевого пилота на 2025 год.

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