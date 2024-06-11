Албон рассказал о своих мыслях перед столкновением с Сайнсом

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал аварию с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом, из-за которой команда не смогла заработать очки на Гран-при Канады.

«Я наслаждался гонкой, в таких условиях много борьбы, я получал массу удовольствия. Затем два круга подряд два гонщика сошли в одном и том же повороте. В первый раз я потерял позицию, так как мне пришлось избегать столкновения, а во второй раз развернуло Карлоса. Я думал, что он остановится. Когда я сдвинулся влево, то подумал, что всё в порядке, позиция моя. А потом, я увидел, как он приближается, и понял, что он заденет заднюю правую часть болида. Это расстраивает, можно было заработать очки.

Если посмотреть на гонку в целом, кажется, что мы не сильно рисковали со стратегией. Мы просто делали то, что считали правильным для нас, и, даже если иногда это не срабатывало, мы продолжали бороться за очки», — приводит слова Албона RacingNews365.

Оба пилота «Уильямса» сошли с гонки. Алекс Албон столкнулся с Карлосом Сайнсом, а Логан Сарджент разбил болид после контакта с ограждением. В общем зачёте у команды в активе два очка.