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Алекс Албон рассказал о своём любимом шлеме за карьеру

Алекс Албон рассказал о своём любимом шлеме за карьеру
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Пилот «Уильямса» Александер Албон в видео, в котором он со своим сокомандником Логаном Сарджентом отвечал на вопросы фанатов, рассказал о самом любимом спецдизайне своего шлема.

«Мой любимый шлем — Сильверстоун-2022. Я сделал его сиренево-фиолетовым. Сам по себе фиолетовый цвет выглядит невероятно, отлично смотрится на шлеме. В основном он был исполнен в фиолетово-белых цветах, а сверху в кругу были изображены мои домашние питомцы в стиле Диснея. Это был мой любимый шлем», — сказал Албон в видео на официальном сайте «Уильямса».

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал фотографии своего шлема на Гран-при, которые состоятся в Европе. Ближайший этап Формулы-1 пройдёт с 21 по 23 июня в Испании.

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