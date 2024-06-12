Двукратный чемпион «Дакара» Фирдаус Кабиров сел за руль боевого «КАМАЗа» впервые за 12 лет

63-летний Фирдаус Кабиров впервые за 12 лет сел за руль боевого «КАМАЗа».

Заслуженный мастер спорта России Фирдаус Кабиров профессионально занимался автоспортом с 1987 года. Он стоял у истоков создания команды «КАМАЗ».

В 1992 году Кабиров стал боевым пилотом «КАМАЗа», а в 1997-м – победителем Кубка мира по рейдам-марафонам.

Несколько раз Фирдаус Кабиров получал тяжёлые травмы, как, например, в 2004 году, когда на втором этапе «Дакара» у него произошел сдвиг поясничных позвонков, вызвавший блокировку спинных мышц. Фирдаус продолжил гонку в специальном корсете и в итоге занял второе место.

В следующем году Фирдаус Кабиров выиграл «Дакар», а в 2009-м сделал это во второй раз. В общей сложности Кабиров 16 раз участвовал в «Дакаре».

С 2016 года Кабиров занимает должность заместителя директора по развитию ПАО «КАМАЗ» по инновационным продуктам.