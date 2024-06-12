Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Двукратный чемпион «Дакара» Фирдаус Кабиров сел за руль боевого «КАМАЗа» впервые за 12 лет

Двукратный чемпион «Дакара» Фирдаус Кабиров сел за руль боевого «КАМАЗа» впервые за 12 лет
Аудио-версия:
Комментарии

63-летний Фирдаус Кабиров впервые за 12 лет сел за руль боевого «КАМАЗа».

Заслуженный мастер спорта России Фирдаус Кабиров профессионально занимался автоспортом с 1987 года. Он стоял у истоков создания команды «КАМАЗ».

В 1992 году Кабиров стал боевым пилотом «КАМАЗа», а в 1997-м – победителем Кубка мира по рейдам-марафонам.

Несколько раз Фирдаус Кабиров получал тяжёлые травмы, как, например, в 2004 году, когда на втором этапе «Дакара» у него произошел сдвиг поясничных позвонков, вызвавший блокировку спинных мышц. Фирдаус продолжил гонку в специальном корсете и в итоге занял второе место.

В следующем году Фирдаус Кабиров выиграл «Дакар», а в 2009-м сделал это во второй раз. В общей сложности Кабиров 16 раз участвовал в «Дакаре».

С 2016 года Кабиров занимает должность заместителя директора по развитию ПАО «КАМАЗ» по инновационным продуктам.

Материалы по теме
Видео
Экипаж Богдана Каримова команды «КАМАЗ-мастер» выиграл баху «Арчеда»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android