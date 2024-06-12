Марко — о штрафе Переса в Канаде: Хэмилтон однажды выиграл на трёх колёсах

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал штраф пилота команды Серхио Переса на минувшем Гран-при Канады.

Напомним, Перес получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании за то, что не покинул трассу после повреждения машины.

«Мы переживём этот штраф. С камерой, которая была у нас в распоряжении, мы с пит-лейна не могли оценить повреждения машины Чеко. В тот момент мы хотели, чтобы он оставался [на трассе] как можно дольше, потому что в этой гонке было возможно всё.

Другие пилоты гонялись и с большими повреждениями. Льюис Хэмилтон однажды выиграл Сильверстоун [в 2020 году] на трёх колёсах», — приводит слова Марко издание OE24.

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