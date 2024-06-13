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Питер Уиндзор озадачен радиопереговорами Хэмилтона с командой

Питер Уиндзор озадачен радиопереговорами Хэмилтона с командой
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Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор выразил недоумение по поводу радиопереговоров Льюиса Хэмилтона со своей командой «Мерседес» о том, на какие шины переходить по ходу гонки Гран-при Канады.

Речь идёт о моменте, когда «Мерседес» зазвал своих гонщиков на пит-стоп во время второй машины безопасности.

«Льюис хотел получить новый комплект «медиума» или «софта», но выяснилось, что у них нет свежего «медиума», а «софта» может не хватить до финиша.

Я не мог поверить в разговоры по радио, в которых Льюис говорил: «Разве я не могу перейти на «софт?», а они ответили: «Ну, мы не думаем, что «софт» продержится до финиша».

«Но почему мне не могут поставить «медиум?» — спросил Льюис.

«У нас их не осталось», — ответила команда.

Так можно и подумать, что они не разобрались с этим вопросом перед гонкой. Можно подумать, что они не знают, сколько комплектов шин у них в наличии», — сказал Уиндзор в выпуске на своём YouTube-канале.

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