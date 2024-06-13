В Приморье на соревнованиях по картингу пострадал гонщик

На соревнованиях по картингу в Артёме Приморского края один из гонщиков наехал на выпирающее из покрытия обочины препятствие и получил травмы.

На видео с камеры наблюдения на трассе, опубликованном СУСК РФ, видно, что в месте съезда карта с трассы находится канализационный люк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают лиц, которые предоставляют услуги прокатного картинга.

«По версии следствия, не позднее 18 мая 2024 года для проведения спортивного мероприятия предоставлена спортивная трасса «Приморское кольцо» в городе Артёме, которая не соответствовала требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Во время заезда на картинговом треке один из спортсменов совершил наезд на выпирающее из покрытия обочины препятствие. В результате наезда на препятствие ему причины травмы», — говорится в сообщении СУСК РФ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ, состояние гонщика нормальное, он уже выписан из больницы, где лечился три недели.