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Журналист AMuS Шмидт: в «Ред Булл» недовольны передним антикрылом «Макларена»

Журналист AMuS Шмидт: в «Ред Булл» недовольны передним антикрылом «Макларена»
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Журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт рассказал о напряжённости за кулисами паддока между командами «Ред Булл» и «Макларен».

Австрийская команда обеспокоена конструкцией передних антикрыльев своих соперников из Уокинга, полагая, что они слишком гибкие и приносят большое преимущество.

«Думаю, нам следует кратко упомянуть ещё одну вещь – переднее антикрыло. Стоит признать, они играют действительно большую роль.

После Имолы в паддоке шли довольно жаркие споры по поводу переднего антикрыла «Макларена». В «Ред Булл» утверждали, что оно слишком сильно изгибается. Теперь и «Мерседес» последовал этому примеру», — сказал Шмидт в своём подкасте Formel Schmidt.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал внутреннюю обстановку в команде «Ред Булл».

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