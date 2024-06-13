Джо Сейвуд: «РБ» может заменить Риккардо на Лоусона уже после летней паузы

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал о текущей ситуации в «Ред Булл» и их младшей команде «РБ».

«Теперь, когда Перес продлил контракт с «Ред Булл», а Юки Цунода – с «РБ», возникает вопрос, кого команда из Фаэнцы возьмёт на последнее свободное место. На него претендуют Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон.

На данный момент похоже, что Лоусон может получить место в болиде уже после летнего перерыва, но если Риккардо внезапно начнёт показывать результаты чемпионского уровня, то у «Ред Булл» возникнут проблемы.

Если «Ред Булл» не даст Лоусону место, он будет свободен уйти, а это скорее противоречит их принципам взращивания молодых пилотов», — написал Сейвуд на своём сайте.

Напомним, на Гран-при Канады Даниэль Риккардо занял пятое место в квалификации, а в гонке финишировал восьмым.