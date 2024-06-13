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Компания Ford представила новый Mustang GTD. Это самая быстрая модификация машины

Компания Ford представила новый Mustang GTD. Это самая быстрая модификация машины
Ford Mustang GTD Carbon Series
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В Ле-Мане, где в предстоящий уикенд пройдёт знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана», представлен Ford Mustang GTD Carbon Series. Это одна из самых быстрых и мощных модификаций машины, которая, по данным компьютерных симуляций, с помощью пакета Performance Mustang GTD способна проехать «Северную петлю» «Нюрбургринга» быстрее любой другой модели Ford — менее чем за семь минут.

Ford Mustang GTD Carbon Series

Ford Mustang GTD Carbon Series

Фото: Ford

«Многие спорткары хороши в чём-то одном, но, чтобы бросить вызов „Нордшляйфе“, нужно быть превосходным во всём. Поворачиваемость, сцепление, торможение, разгон — нет какой-либо области, которой можно было бы пожертвовать. И благодаря гонкам мы научились делать Mustang GTD именно таким — превосходным в каждом компоненте», — отметил по поводу новинки ведущий инженер Mustang GTD Грег Гудалл.

Ford Mustang GTD Carbon Series

Ford Mustang GTD Carbon Series

Фото: Ford

Подробные технические характеристики автомобиля не раскрываются, однако известно, что под капотом у автомобиля 5,2-литровый V8 с турбонаддувом мощностью свыше 800 лошадиных сил. Отметим, что ранее были опубликованы кадры с тестов этой машины на «Нюрбургринге».

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