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«Звучит превосходно!» Ваулз отреагировал на похвалу в адрес Сайнса

«Звучит превосходно!» Ваулз отреагировал на похвалу в адрес Сайнса
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз в очередной раз дал понять, что команда из Гроув очень хочет подписать контракт с Карлосом Сайнсом.

Выступая на пресс-конференции руководителей команд, Ваулз охарактеризовал Сайнса как «исключительного гонщика», которого «любая команда будет рада видеть в своём составе».

Босс «Макларена» Андреа Стелла, который работал с Сайнсом с 2019 по 2020 год, поддержал Ваулза, отметив большой вклад испанца в командные результаты.

«Карлос — интересный гонщик, не только из-за качеств, которые напомнил Джеймс и которые привели его к победам, но, в частности, я бы хотел подчеркнуть, что он очень рационален.

Он составляет в своей голове план, как лучше всего проходить дистанцию и быть максимально быстрым. Он совмещает рациональность со своим гоночным инстинктом. Легко общаться с таким гонщиком. В таком случае он становится большим активом для команды, потому что видит любую проблему и может объяснить её команде», — сказал Стелла.

Затем Ваулза спросили, понравилось ли ему то, что сказал Стелла, и он ответил: «Звучит превосходно, не так ли? Да».

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