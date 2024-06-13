Лэнс Стролл объяснил, почему он не перейдёт из «Астон Мартин» в другую команду

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл ответил, как он реагирует на утверждения, что он является рента-драйвером, и не хочет ли он покинуть команду, которой владеет его отец Лоуренс, и перейти в другую, чтобы доказать свою состоятельность.

«Это часть моей карьеры, она сложилась именно так, а не иначе. Я сталкивался с этим на протяжении многих лет, но на это я отвечаю на трассе.

Нет, я не намерен уходить из «Астон Мартин». Мы находимся на очень интересном этапе развития команды и проекта в целом. Мне гораздо интереснее пройти этот путь вместе с командой, чем просто перейти в другую, чтобы потом сказать, что могу выступать и в другом месте.

Таков мой план. Пока ещё очень рано принимать решение на следующий год, но я очень хочу остаться здесь», — приводит слова Стролла издание Planet F1 со ссылкой на канадские СМИ.

Напомним, Лэнс Стролл попал в Формулу-1 в 2017 году после того, как его отец Лоуренс, как сообщалось, заплатил «Уильямсу» $ 80 млн.