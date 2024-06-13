Хуан Пабло Монтойя: будь я на месте Ферстаппена, то не ушёл бы из «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему Максу Ферстаппену не стоит покидать «Ред Булл» в поисках новой команды.

«Поверьте, ни один гонщик никогда по своей воле не уйдёт из команды, у которой есть машина, позволяющая бороться за титул.

Конечно, с 2026 года в Формуле-1 будет действовать новый регламент, и ему придётся иметь дело с моторами собственной разработки «Ред Булл», а не с проверенной «Хондой», но вероятность того, что он получит лучшую машину в другой команде, или что «Ред Булл» собьётся с пути, очень невелика.

Другими словами, если бы я был на месте Макса, то никуда бы не ушёл. Если стоит выбор на следующие два сезона между «Мерседесом» и «Ред Булл», то тут и думать особо нечего. У «Мерседеса» хороший двигатель, но не очень хорошая машина», — приводит слова Монтойи нидерландское издание Formule1.