«Ауди» назначила Стефано Баттистона коммерческим директором «Кик-Заубера»

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Немецкий автогигант «Ауди» сделал важное назначение в преддверии своего официального прихода в Формулу-1.

Стефано Баттистон назначен коммерческим директором команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет переименована в «Ауди».

Британское издание Independent сообщает, что Баттистон будет непосредственным заместителем Андреаса Зайдля, который был назначен генеральным директором «Кик-Заубера» в прошлом году. Баттисон будет ответственным за коммерческую стратегию команды в процессе её трансформации в заводскую команду «Ауди».

Баттистон ранее работал в «Альфа Ромео», «Мазератти» и в компании-производителе роскошных часов IWC Schaffhausen.

Напомним, ранее «Ауди»/«Кик-Заубер» подписали контракт с Нико Хюлькенбергом. Пока неясно, кто будет его напарником в следующем году.