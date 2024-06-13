Lamborghini установила рекорд стоимости на онлайн-торгах. Её продали с четвёртой попытки

На онлайн-аукционе SBX Cars один из девяти существующих в мире родстеров Lamborghini Veneno продан за $ 6 млн, что стало рекордом стоимости автомобиля при продаже в Сети, сообщает издание CarScoops. Интересно, что продать гиперкар удалось лишь с четвёртой попытки — и по существенно более низкой стоимости, чем предполагалось изначально.

Lamborghini Veneno Roadster Фото: sbxcars.com

Lamborghini представила модель Veneno в 2013 году. В общей сложности было построено 13 таких автомобилей — четыре купе и девять родстеров. Под капотом у полноприводного спорткара 6,5-литровый двигатель L539 V12 мощностью 552 кВт (750 л. с.). До 100 км/ч Lamborghini Veneno разгоняется за 2,8 секунды, а её максимальная скорость — 355 км/ч.

Lamborghini Veneno Roadster Фото: sbxcars.com

Изначально стоимость нового Veneno у Lamborghini составляла $ 4 млн, в то время как Veneno Roadster, появившийся в 2014 году, продавали за € 3,3 млн. Экземпляр, который был продан на SBX Cars, изначально выставлялся в салоне VIP Motors в Дубае по цене $ 9,5 млн, однако за два года покупателей на него так и не нашлось.

Салон Lamborghini Veneno Roadster Фото: sbxcars.com

В 2020 году этот родстер был выставлен на аукцион RM Sotheby’s с ожидаемой стоимостью лота € 4,5-5,5 млн, однако так и не был продан. Наконец, в мае Lamborghini Veneno попал на площадку SBX Cars, но торги вновь завершились неудачей — резервная цена лота так и не была достигнута. Наконец, лишь с четвёртой попытки, снизив стоимость, автомобиль удалось продать.