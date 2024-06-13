Флавио Бриаторе показал архивное фото с Сильвио Берлускони

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» итальянец Флавио Бриаторе разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. Бриаторе показал совместный снимок со знаменитым политическим деятелем Италии Сильвио Берлускони, который умер год назад – 12 июня 2023-го.

«Вспоминая Сильвио, который ушёл от нас год назад», — подписал фото Бриаторе.

Фото: Из личного архива Флавио Бриаторе

Напомним, за время карьеры в Формуле-1 Бриаторе трижды добивался победы в Кубке конструкторов и четырежды – победы в чемпионате. В 2009 году был отстранён от работы в «Королевских гонках» за подстройку аварии Нельсона Пике на знаменитом Гран-при Сингапура – 2008.

Материалы по теме Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Бриаторе и «Альпин» — Corriere della Sera

Автоспорт: главные события 2024 года: