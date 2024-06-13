Ваулз ответил, за счёт чего «Уильямс» сможет заманить Сайнса

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз ответил на вопрос, за счёт чего он собирается заманить испанского гонщика Карлоса Сайнса в команду.

«Как я смогу привлечь Сайнса в «Уильямс»? В основном за счёт моего обаяния и чувства юмора. А вообще это уже другой «Уильямс». Прежде всего, сам факт того, что в нашем списке есть Сайнс, определённо говорит в пользу того, что в последнее время мы стали другими. Мы готовы и хотим, чтобы наш состав пилотов был одним из лучших на стартовой решётке», — приводит слова Ваулза GPblog.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Карлос покинет итальянскую команду «Феррари». На его место придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

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