В какую команду Ф-1 вы бы пошли на месте Сайнса при одинаковых условиях контракта?

По окончании нынешнего сезона Формулы-1 пилот Карлос Сайнс покинет итальянскую команду «Феррари», на его место придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

В какую команду Ф-1 вы бы пошли на месте Сайнса при одинаковых условиях контракта? Хотим знать ваше мнение.

Сайнсом интересовались несколько команд Ф-1. На днях появилось сообщение о том, что «Уильямс» предложил Карлосу четырёхлетний контракт. Среди претендентов ранее фигурировал «Мерседес», но команда решила подписать контракт с молодым пилотом Андреа Кими Антонелли. Ещё в начале года в СМИ появлялась информация о том, что «Ауди», которая появится в Формуле-1 в 2026 году, также заинтересована испанцем.

В нынешнем сезоне Сайнс занимает четвёртое место в личном зачёте.

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