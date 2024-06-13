Хельмут Марко ответил на вопрос о шансах «Мерседеса» конкурировать с «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу шансов немецкой команды «Мерседес» конкурировать с австрийским гоночным коллективом.

«Стал ли «Мерседес» ещё одним серьёзным конкурентом «Ред Булл»? Давайте посмотрим. Следующие три гонки покажут, насколько хороши машины «Мерседеса» на самом деле. Они были сильны в прошлом году в Барселоне, однако после – уже нет. После будут Шпильберг и Сильверстоун. Тогда и посмотрим, где мы действительно находимся», — приводит слова Марко oe24.at.

В настоящий момент «Ред Булл» возглавляет Кубок конструкторов, имея в активе 301 очко. «Мерседес» занимает четвёртую позицию со 124 баллами.

Ранее Марко ответил на вопрос про возможный уход Ферстаппена в «Мерседес».

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