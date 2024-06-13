BMW представила новую версию M2. Она сравнялась по мощности с M3

Компания BMW представила обновлённую M2 2025 модельного года. Одна из особенностей новинки — более мощный двигатель, который по отдаче сравнялся с силовой установкой заднеприводной версии BMW M3.

Обновлённая BMW M2 Фото: BMW

Под капотом у машины тот же трёхлитровый рядный турбодвигатель с шестью цилиндрами, однако он развивает на 15 кВт больше и теперь выдаёт те же 353 кВт (480 л. с.), что и двигатель на базовой BMW M3.

Обновлённая BMW M2 Фото: BMW

До 100 км/ч BMW M2 теперь разгоняется на десятую долю секунды быстрее — за четыре секунды ровно. Максимальная скорость заявлена на уровне 250 км/ч, но при заказе опционального пакета M Driver’s Package она достигает 285 км/ч.

BMW 2 Series Coupé Фото: BMW

Вместе с машиной также представлена BMW 2 Series Coupé. В топовой комплектации с тем же трёхлитровым шестицилиндровым двигателем у этой машины 275 кВт (374 л. с.), а до 100 км/ч она разгоняется за 4,3 секунды.