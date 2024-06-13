Экс-пилот Ф-1 ответил, станет ли в будущем «Феррари», а не «Ред Булл» командой номер один

Бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о шансах «Феррари» стать самой сильной командой в «Королевских гонках» в случае перехода в неё Эдриана Ньюи – главы технического отдела «Ред Булл», который покинет команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Кроме того, Бергер обратил внимание, что в 2025 году в «Скудерию» перейдёт Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за «Мерседес».

«Станет ли «Феррари» командой номер один? Похоже, положение в рейтинге смещается в сторону «Феррари» или «Макларена». Конечно, нужно подождать и посмотреть, как всё сложится в «Ред Булл» после внутренних проблем и как быстро будет восстанавливаться «Мерседес», — приводит слова Бергера Bild.

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