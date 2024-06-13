Албон: двойной обгон и бесплатная толстовка, спасибо Риккардо за то и другое

Пилот «Уильямса» Александер Албон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к гонщику «РБ» Даниэлю Риккардо. Во время недавнего Гран-при Канады Албон в середине заезда обогнал Риккардо и Эстебана Окона («Альпин»), вернув себе девятое место.

«Двойной обгон и бесплатная толстовка, спасибо Риккардо за то и другое», — написал Александер, прикрепив к сообщению своё фото в толстовке из коллекции Даниэля. Австралиец её запустил в конце мая этого года.

Фото: Из личного архива Александера Албона

Напомним, Албон сошёл с гонки Гран-при Канады после столкновения с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом. Риккардо финишировал на восьмой позиции. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что «РБ» может заменить Риккардо на Лиама Лоусона уже после летней паузы.

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