В FormulaPassion сообщили, какой состав пилотов будет у «Хааса» в новом сезоне Ф-1

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон в следующем сезоне Формулы-1 будет выступать за «Хаас». Об этом информирует издание FormulaPassion. По сведениям источника, в американской команде Эстебан будет гоняться вместе с Оливером Берманом.

Напомним, в данный момент известно, что по окончании нынешнего сезона Формулы-1 «Хаас» покинет немецкий гонщик Нико Хюлькенберг. Он подписал соглашение с «Ауди».

Ранее журналист издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт заявил, что, по его сведениям, в «Хаасе» в 2025 году действительно будут выступать Окон и Берман, при этом Шмидт подчеркнул, что спонсоры китайского гонщика Гуаньюя Чжоу предлагают американской команде $ 30-35 млн за то, чтобы контракт был предложен именно ему.

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