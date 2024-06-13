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Мик Шумахер — о Формуле-1: это как торт, который хочется съесть, но тебе нельзя

Мик Шумахер — о Формуле-1: это как торт, который хочется съесть, но тебе нельзя
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Мик Шумахер высказался на тему возвращения в «Королевские гонки». В Формуле-1 Мик выступал за команду «Хаас», но покинул её после завершения сезона 2022 года.

«Возвращаться назад утомительно. Перед тобой кладут торт, и он действительно хорош, его хочется съесть, но делать этого не разрешается. Поэтому только и приходится, что смотреть, как все остальные его едят. Так что, конечно, это сложно, но я знаю, почему хочу вернуться», — приводит слова Шумахера The Independent.

Ранее сообщалось, что бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер обиделся на экс-руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера и категорически отказывается работать с ним на эфирах из-за высказываний о Мике.

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