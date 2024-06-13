Мик Шумахер: теперь я не такой, каким был два года назад

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Мик Шумахер ввысказался о желании вернуться в «Королевские гонки». По словам Мика, выступление в Формуле-1 было его детской мечтой.

«Честно говоря, то, каким я был два года назад, не имеет ничего общего с тем, каким я стал сегодня. Формула-1 была моей мечтой с пятилетнего возраста, и я не готов расстаться с ней. Иногда кажется, что шанс есть, но в действительности происходит что-то другое. Последние несколько лет были эмоциональными американскими горками. Это было изнурение. Но я стараюсь изо всех сил», — приводит слова Шумахера The Independent.

Напомним, Шумахер покинул команду Формулы-1 «Хаас» после завершения сезона 2022 года. В американском гоночном коллективе его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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