BusinessF1 Magazine: Эдриан Ньюи подписал контракт с «Феррари» до 2027 года, назван оклад

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи подписал контакт с итальянской командой Формулы-1 «Феррари». Об этом информирует BusinessF1 Magazine. По сведениям источника, соглашение вступит в силу в 2025 году и будет рассчитано до 2027-го. За это время специалист должен заработать $ 105 млн.

Обратим внимание, что ранее инсайды BusinessF1 Magazine сбывались не всегда.

Напомним, Эдриан покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. «Ред Булл» объявил о его уходе 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер ответил на вопрос о перспективах «Феррари» в случае перехода Ньюи.

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