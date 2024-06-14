Жак Вильнёв: Боттас перейдёт в «Мерседес»

Чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв высказал мнение, что финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас в следующем сезоне «Королевских гонок» мог бы вернуться в «Мерседес».

«Думаю, Боттас перейдёт в «Мерседес». Им нужен гонщик на один год. Так кого они возьмут? Они возьмут гонщика, который заключит с ними годовой контракт, который знает команду, обладает опытом и подготовит место для Антонелли. И тогда Тото Вольфу придётся заплатить команде, чтобы она пристроила Антонелли куда-нибудь на год. Обладаю ли я какими-то сведениями? Нет, это просто моё ощущение», — приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Боттас рассказал, как переход в «Кик-Заубер» повлиял на него.

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