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Штайнер сказал, с каким топ-пилотом обсуждал переход в «Хаас»

Штайнер сказал, с каким топ-пилотом обсуждал переход в «Хаас»
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Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер разговаривал с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом насчёт перехода в «Хаас».

«Мне нравится Серхио, к нему у меня только уважение. Я несколько раз разговаривал с ним о переходе в «Хаас». Сейчас он просто испытывает трудности. Возможно, Макс сказал: «Я буду работать с Серхио или не останусь в команде». Никогда точно не знаешь, какие пункты есть в их контрактах», — приводит слова Штайнера портал F1oversteer.

Напомним, 4 июня стало известно, что «Ред Булл» продлил контракт с Серхио Пересом на два года. Мексиканец будет выступать за австрийскую команду до 2026 года включительно.

На данный момент Серхио Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, уступая Максу Ферстаппену, Шарлю Леклеру, Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу.

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