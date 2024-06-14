Мик Шумахер: я неоднократно доказывал, что способен выигрывать титулы

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Мик Шумахер высказался о своей карьере в автоспорте и желании вернуться в «Королевские гонки».

«Может быть, я составлю своё резюме и разошлю его по различным адресам. Это никогда не было секретом. Моя цель – вернуться на стартовую решётку. Я неоднократно доказывал, что способен выигрывать титулы. Вопрос только в том, смогу ли я вписаться в планы других», — приводит слова Шумахера The Independent.

Напомним, Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». В немецкую команду он перешёл после того, как покинул американский гоночный коллектив «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В «Хаасе» Мик был боевым пилотом.

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