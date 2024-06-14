Андреа Стелла назвал отличительное качество Карлоса Сайнса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался в адрес пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Карлос интересный гонщик, но, в частности, я бы выделил то, что он очень рационален в работе. Сначала Карлос должен всё проанализировать в голове и найти лучший вариант для того, чтобы максимально быстро проехать круг или оказаться максимально быстрым в гонке. В свои природные инстинкты он привносит рационализм.

К тому же благодаря рациональному подходу можно легко передать информацию и объяснить её. Это является большим преимуществом для команды, поскольку у неё появляется понимание, что делает пилот, где он видит плюсы и минусы.

Поэтому благодаря своим данным Карлос был для «Макларена» тем, кто помогал совершенствовать команду», — приводит слова Стеллы портал Racingnews365.