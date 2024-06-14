Даниэль Риккардо: верю, что могу надрать кому-то задницу

Австралийский гонщик команды «РБ» Даниэль Риккардо поделился мнением о своей карьере в автоспорте.

«Конечно, я хочу, чтобы всё продвигалось куда быстрее, но я действительно думаю, что мы предпринимаем правильные шаги. Я всё ещё верю, что могу всё изменить и надрать кому-нибудь задницу», — приводит слова Риккардо PlanetF1.

В настоящий момент Даниэль занимает 12-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе девять очков.

Ранее известный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал о текущей ситуации в «Ред Булл» и их младшей команде «РБ». Эксперт рассказал, в каком случае гоночный коллектив из Австрии может принять решение заменить Риккардо в «РБ» на Лиама Лоусона.

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