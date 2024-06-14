В 2025 году гонка «24 часа Ле-Мана» пересечётся по графику с Гран-при Формулы-1

В 2025 году гонка «24 часа Ле-Мана» пройдёт в те же дни, что и Гран-при Формулы-1, согласно официальному календарю WEC.

В следующем году «24 часа Ле-Мана» пройдут с 14 по 15 июня во Франции. В это же время в Монреале состоится Гран-при Канады Формулы-1.

Напомним, в этом году гонка «24 часа Ле-Мана» состоится 15–16 июня. Гран-при Канады в этом году выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе и третье место заняли пилот «Макларена» Ландо Норрис и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл соответственно.

Ранее вчера, 13 июня, экипаж «Порше» №6 (Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоренс Вантор) завоевал поул в марафоне «24 часа Ле-Мана». Вторым был экипаж «Кадиллака» №2 (Алекс Линн, Алекс Палоу, Эрл Бамбер).