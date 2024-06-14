В Alpine представили свой первый электромобиль

Компания Alpine Cars представила электрический хэтчбек A290 — свою первую модель на электрической тяге. Автомобиль построен на той же платформе, что и электрический Renault 5 нового поколения.

Alpine A290 Фото: Alpine Cars

Автомобиль будет представлен в двух вариантах — с мощностью 180 лошадиных сил и 220. Также отмечается, что за счёт платформы AmpR Small инженерам удалось улучшить распределение веса и снять часть массы с передней оси, а также понизить центр тяжести. С учётом этого до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,4 секунды.

Alpine A290 Фото: Alpine Cars

Также создатели подчёркивают, что машина построена на многорычажной задней подвеске, что обеспечивает более гибкие возможности по управлению задними колёсами. В общей сложности у автомобиля будет четыре режима управления, а также 26 автоматических систем безопасности, включая алгоритмы экстренного торможения и оповещения водителя.

Alpine A290 Фото: Alpine Cars

Напомним, в середине мая в дни гонки «6 часов Спа-Франкоршам» в Alpine представили водородный гиперкар Alpenglow Hy4 мощностью 340 лошадиных сил.