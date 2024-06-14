Макс Ферстаппен прояснил готовность выступить в «24 часах Ле-Мана»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что получил предложение принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Нидерландец признался, что не исключает будущего выступления в престижной гонке.

«Были ли предложения? Конечно, кое-кто связывался, но всё должно произойти в нужное время. При этом я не хочу торопиться с принятием решения. Что касается новых автомобилей в этой гонке, то пройдёт ещё как минимум один или два года, прежде чем всё станет более понятным. Естественно, нельзя выступить в «24 часах Ле-Мана» и в Формуле-1 в ходе одного уикенда, но если совместить получится, то это стало бы возможно в течение сезона Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

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