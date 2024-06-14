Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА изменила правило, которое позволит Антонелли дебютировать в Ф-1 до 18 лет

ФИА изменила правило, которое позволит Антонелли дебютировать в Ф-1 до 18 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила требования для получения суперлицензии пилотов. Обновление появилось в новой версии Международного спортивного кодекса, опубликованной на официальном сайте ФИА. Решение организации означает, что юниор Андреа Кими Антонелли получит шанс участвовать в гонках Формулы-1 до того, как ему исполнится 18 лет. Сейчас гонщику 17.

«Гонщику должно быть не менее 18 лет на момент начала его первого выступления в гонке Формулы-1. В качестве исключения теперь пилот, который в последнее время последовательно демонстрировал выдающиеся способности в соревнованиях на одноместных формульных автомобилях, может получить суперлицензию в возрасте 17 лет», — говорится в сообщении ФИА.

Материалы по теме
17-летний юниор «Мерседеса» может ворваться в Ф-1 уже в этом году. Не рановато ли?
17-летний юниор «Мерседеса» может ворваться в Ф-1 уже в этом году. Не рановато ли?

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android