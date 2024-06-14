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Шарль Леклер обозначил слабые стороны болида SF-24

Шарль Леклер обозначил слабые стороны болида SF-24
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, какие, по его мнению, есть слабые стороны в болиде SF-24.

«Я по-прежнему считаю, что одной из наших слабых сторон остаётся эффективность болида в затяжных и медленных поворотах. С этим мы столкнулись ещё в Китае. Нашей команде следует дальше работать над этим компонентом в машине, поскольку это главная проблема, но не единственная.

Существует ещё множество других мелких проблем, которые также следует устранить. Если просто взять новый аэродинамический обвес с большей прижимной силой и меньшим сопротивлением на прямых отрезках, то это не поможет нам сократить отставание. Если говорить об одной области, которая требует улучшения, то это скорость в медленных и затяжных поворотах.

Мы говорим, вероятно, об отставании в две или две с половиной десятые в наихудшем случае. Нам нужно дальше прорабатывать детали. Если нам удастся оптимизировать болид и увеличить на одну десятую, то этого хватит, чтобы сократить отставание в два раза», — приводит слова Леклера портал Racingews365.

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