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Боттас — о контракте: «Кик-Заубер» готов ждать ещё долго, но я ждать вечно не могу

Боттас — о контракте: «Кик-Заубер» готов ждать ещё долго, но я ждать вечно не могу
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Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мнением о своём будущем в Формуле-1.

«Кажется, что в данный момент команда, вероятно, хочет серьёзных изменений. Речь в том числе и о составе пилотов. Именно так я оцениваю ситуацию. Они готовы ждать ещё долго, но я ждать вечно не могу. Безусловно, я всё ещё рассматриваю вариант с «Кик-Заубером». Это один из вариантов. Однако у меня нет времени ждать слишком долго. Вот почему я хочу ускорить процесс.

В течение последних 12 месяцев или около того мне говорили, что я буду частью проекта, но в последнее время разговоров поубавилось. Вот почему мне нужно попытаться разобраться в этой ситуации. Но я уверен, что место в следующем сезоне у меня будет. Хотя быть полностью уверенным в этом спорте нельзя», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

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