В ФИА ответили на сомнения пилотов Ф-1 насчёт снижения веса болида

Гоночный директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис ответил пилотам Ф-1, которые выражали сомнения в реальности снижения минимального веса болида на 30 килограммов по новому техническому регламенту 2026 года.

«Мы изменяем некоторые аспекты безопасности. Это скорее эволюция, чем революция. Самый важный из них — это размер шасси. Сейчас машины оснащаются так называемой панелью Zylon. Она стоит на болидах примерно с 2000 года. Её устанавливают к шасси. Благодаря этой панели снижается вероятность попадания какого-либо другого предмета внутрь шасси. Сейчас мы заменяем его и нынешнюю боковую стенку шасси на интегрированную панель, которая намного прочнее, но в то же время легче. Это первый шаг.

Ещё одним важным аспектом безопасности является нос болида. Мы спроектировали его таким образом, чтобы при скользящем столкновении автомобиля со стеной передняя часть автомобиля не просто оторвалась и не оставила остальную часть машины без передней части. Вместо этого часть конструкции останется, так что, если автомобиль вновь врежется в стену с другой стороны, у пилота всё равно будет некоторая защита.

Трудно сказать, насколько важно то, чтобы Ф-1 оставалась самой быстрой серией, но очевидно, что она должна быть вершиной автоспорта. При желании не так уж сложно создать более быструю машину. У нас есть множество правил, которые ограничивают скорость движения автомобиля.

Однако мы можем в течение двух дней разработать поправки, которые позволят болидам стать быстрее на 20 секунд на круге. Так что дело не в скорости, время прохождения круга — это не главное. Мы хотим, чтобы автомобили были сложными в управлении, чтобы они являлись испытанием для лучших пилотов в мире. Но на самом деле создать более быструю машину не так уж и сложно, если вы не ограничены правилами», — приводит слова Томбасиса портал PlanetF1.