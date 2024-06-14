В Австралии побили мировой рекорд для Nissan GT-R с ручной трансмиссией на четверти мили

На прошедшем в Австралии фестивале владельцев автомобилей Nissan GT-R установлен новый рекорд этой модели на дистанции в четверть мили. Nissan R34 GT-R от команды B2R Motorsport преодолел стандартную для дрэг-рейсинга дистанцию за 7,642 секунды и достиг скорости в 309,93 км/ч, что стало новым рекордом для GT-R с ручной коробкой передач.

Права на видео принадлежат RHM. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале RHM.

Для сравнения отметим, что дорожный электрогиперкар Rimac Nevera проезжает четверть мили за 8,2 секунды, Pininfarina Battista — за 8,3, а Bugatti Chiron Super Sport на это требуется более девяти секунд.

Nissan R34 GT-R от B2R Motorsport — один из самых известных экземпляров GT-R в мире. Команда строила этот автомобиль два года, и уже в прошлом году он победил на соревнованиях по дрэг-рейсингу на австралийском фестивале.

B2R Motorsports со своим Nissan R34 GT-R в 2023 году Фото: B2R Motorsports

Известно, что в автомобиле стоит не оригинальный 2,6-литровый двигатель, а 3,4-литровый мотор с увеличенным ходом поршня. Мощность автомобиля оценивается в 2000 лошадиных сил.