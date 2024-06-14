Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «РБ» Мекис: мы каждую минуту думаем, как максимизировать результаты Риккардо

Глава «РБ» Мекис: мы каждую минуту думаем, как максимизировать результаты Риккардо
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «РБ» Лоран Мекис рассказал, как команда усиленно старается помочь своему пилоту Даниэлю Риккардо.

«Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Даниэль может выступать на максимуме своих возможностей. И я думаю, что минувший уикенд, как и Майами, и, возможно, Китай, являются хорошим напоминанием для всех нас о том, насколько высокие результаты может показать Даниэль, если он находится в правильных условиях, если мы даём ему то, что нужно.

Это наша ответственность как команды — иметь такую задачу, и это то, о чём мы думаем весь день. Вот спросите, о чём мы сейчас думаем? Мы думаем каждый день, каждый час, каждую минуту о том, как сделать так, чтобы максимизировать результаты Риккардо», — заявил Мекис в интервью RACER.

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1:

Материалы по теме
Даниэль Риккардо: верю, что могу надрать кому-то задницу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android