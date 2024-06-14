Глава «РБ» Мекис: мы каждую минуту думаем, как максимизировать результаты Риккардо

Руководитель «РБ» Лоран Мекис рассказал, как команда усиленно старается помочь своему пилоту Даниэлю Риккардо.

«Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Даниэль может выступать на максимуме своих возможностей. И я думаю, что минувший уикенд, как и Майами, и, возможно, Китай, являются хорошим напоминанием для всех нас о том, насколько высокие результаты может показать Даниэль, если он находится в правильных условиях, если мы даём ему то, что нужно.

Это наша ответственность как команды — иметь такую задачу, и это то, о чём мы думаем весь день. Вот спросите, о чём мы сейчас думаем? Мы думаем каждый день, каждый час, каждую минуту о том, как сделать так, чтобы максимизировать результаты Риккардо», — заявил Мекис в интервью RACER.

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