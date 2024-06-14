Деймон Хилл саркастично отреагировал на высказывание Хельмута Марко

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл с сарказмом прокомментировал высказывание советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко о штрафе, который получил гонщик Серхио Перес после Гран-при Канады.

«Просто обожаю Хельмута. Он маленький лучик солнца», — написал Хилл на своей странице в социальной сети.

Напомним, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании за то, что остался на трассе на повреждённой машине во время гонки на Гран-при Канады. После этого Хельмут Марко заявил, что команда переживёт этот штраф, так как это был их приказ, чтобы пилот оставался на трассе. Так, Льюис Хэмилтон однажды выиграл Сильверстоун в 2020 году на трёх колёсах.