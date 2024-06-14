Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деймон Хилл саркастично отреагировал на высказывание Хельмута Марко

Деймон Хилл саркастично отреагировал на высказывание Хельмута Марко
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл с сарказмом прокомментировал высказывание советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко о штрафе, который получил гонщик Серхио Перес после Гран-при Канады.

«Просто обожаю Хельмута. Он маленький лучик солнца», — написал Хилл на своей странице в социальной сети.

Напомним, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании за то, что остался на трассе на повреждённой машине во время гонки на Гран-при Канады. После этого Хельмут Марко заявил, что команда переживёт этот штраф, так как это был их приказ, чтобы пилот оставался на трассе. Так, Льюис Хэмилтон однажды выиграл Сильверстоун в 2020 году на трёх колёсах.

Материалы по теме
Марко — о штрафе Переса в Канаде: Хэмилтон однажды выиграл на трёх колёсах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android