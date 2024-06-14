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Aston Martin выставит созданные Ньюи гиперкары на старт «24 часов Ле-Мана» 2025 года

Aston Martin выставит созданные Ньюи гиперкары на старт «24 часов Ле-Мана» 2025 года
Aston Martin Valkyrie AMR-LMH
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Компания Aston Martin в следующем году выставит на старт гонки «24 часа Ле-Мана» два гиперкара Valkyrie AMR-LMH в главной категории чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — Hypercar. Эти гоночные машины построены на базе автомобиля, который для Aston Martin в годы сотрудничества этой марки с командой «Ред Булл» в Формуле-1 спроектировал легендарный инженер Эдриан Ньюи.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH

Фото: Aston Martin

Под капотом у Aston Martin Valkyrie AMR-LMH модифицированная версия 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 от Cosworth, мощность которого превышает тысячу лошадиных сил. В то же время у Valkyrie AMR-LMH, как и у трековой версии Valkyrie AMR Pro, отсутствует система KERS.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH

Фото: Aston Martin

В Aston Martin отмечают, что новинка прошла обширную тестовую программу на трассах в Сильверстоуне и Портимане. Гоночная программа гиперкара будет разработана совместно с командой Heart of Racing, которая непосредственно работает с машиной на трассе, и, вероятно, будет включать не только этапы WEC, но и американского первенства IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Состав пилотов команды будет объявлен позднее.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH

Фото: Aston Martin

Напомним, в последние годы Aston Martin в гонках на выносливость был представлен только автомобилями GT. Теперь, как отмечается в пресс-релизе компании, Aston Martin — единственная марка, представленная одновременно в Формуле-1, топовом классе гонок спортпрототипов и состязаниях GT.

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