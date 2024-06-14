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Ферстаппен: чем дольше регламент остаётся неизменным, тем выше конкуренция между командами

Ферстаппен: чем дольше регламент остаётся неизменным, тем выше конкуренция между командами
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал своё отношение о готовящейся смене регламента Формулы-1 в 2026 году.

«Появится ли новая доминирующая команда после смены регламента в 2026 году? Возможно.

Я думаю, дело ещё и в том, что чем дольше вы сохраняете регламент неизменным, тем ближе к друг другу становятся команды. 2026 год, вероятно, станет перезагрузкой не только с точки зрения характеристик машины, но и с точки зрения двигателей.

Мы не можем этого заранее знать, но есть ощущение, что некоторые команды будут себя намного увереннее чувствовать, чем остальные», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Под новый регламент в Формулу-1 в качестве поставщика моторов возвращается «Хонда», «Ред Булл» перейдёт на моторы «Форд» (на самом деле это будут двигатели собственной разработки Red Bull Powertrains. – прим. ред.), а «Ауди» официально станет участником Формулы-1 в качестве заводской команды.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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