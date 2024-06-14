Джен Дуэн рассказал, как пытается заслужить место боевого гонщика «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн рассказал, что готов выступать в Формуле-1 на фоне открывшейся в команде вакансии на сезон-2025. С французским гонщиком Эстебаном Оконом команда продлевать контракт не будет.

«Трудно сказать что-то наверняка о Формуле-1. Моя мечта – оказаться на стартовой решётке, моя мечта – оказаться в Формуле-1. Я здесь с командой в качестве резервного пилота, который готов сесть в болид.

Это то место, где я хочу быть, и каждый раз, когда я тренируюсь на симуляторе или трассе, пробую себя в сфере маркетинга и коммуникаций, я пытаюсь позиционировать себя так, чтобы получить возможность в Формуле-1. Нельзя сказать что-то определённое, но я хочу быть здесь», — приводит слова Дуэна официальный сайт Формулы-1 со ссылкой на Sky Sports F1.

Напомним, Джек Дуэн заменил гонщика команды Эстебана Окона в первой свободной практике на Гран-при Канады. В конце сезона у Окона истекает контракт с «Альпин». Ранее команда объявила, что не станет продлевать соглашение с французским пилотом и в конце 2024 года их сотрудничество будет завершено.